Hollandi parlament otsustas nõuda Euroopa Komisjonilt spetsiaalse vene propagandaga võitlemiseks organiseeritud erirühma East StratCom Task Force sulgemist. “Rõõmustav on see, et Euroopas on lõpuks hakatud mõistma ilmset tõde: me ei vaja East StratCom-i, seda enam – see struktuur kahjustab meie sõltumatu ajakirjandust," kommenteeris Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Nagu teatab NOS (meediaväljaanne Hollandi avalik-õigusliku ringhäälingu koosseisus), Hollandi parlamendi otsuse põhjustasid StratCom-i publikatsioonid, kus libauudiste levitamises ja Vene propagandale kaasaaitamises süüdistatakse Hollandi sõltumatut meediat, nagu NPO Radio 1, De Gelderlander-i, GeenStijl-i ja The Post Online.

Nimetatud väljaanded esitasid kaebuse oma ametivõimudele ning parlament hakkas tegutsema. Enamik saadikuid arvas, et East StratCom tegeleb üldsegi mitte sellega, millega peaks, ja ähvardab Hollandi meedia vabadust.