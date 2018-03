Joonistuskonkursi üldvõitja Grete-Lisette Gulbis sai rahvahääletusel ligi 2900 häält. Kolme nädala jooksul andis oma hääle üle 8300 inimese. Võidukavandiga jätkab tööd Eesti Pank, et muuta kavand selliseks, mida on tehniliselt võimalik vermida mündiks.

„See on täiesti fantastiline, et joonistuskonkursist võttis osa nii palju lapsi. Tänan kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid abi ja laste julgustamise eest. Tegemist on väärika kingiga Eesti riigi juubeliaastal,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson. Hanssoni sõnul mahub laulupeomündile vaid ühe lapse joonistus, aga tegelikult on kõik finaali jõudnud kaheksa last konkursi võitjad, sest rahvahääletusele saamise võimalus oli vaid üks tuhandest.

iPadi koos joonistuspliiatsiga võitsid Victoria Irval (kuni 3. klass), Marit Peedumäe (4.–6. klass), Grete-Lisette Gulbis (7.–9. klass) ja Miia Laur (gümnaasium). Kaasaskantava kõlari võitsid Lennart Teinbas (kuni 3. klass), Kaarel Lusti (4.–6. klass), Elizaneth Saks (7.–9. klass) ja Birgit Raidna (gümnaasium). Joonistuskonkursile kõige rohkem kavandeid saatnud Koeru Gümnaasiumi kunstiõpetajat Mari-Liis Männikut tunnustas Eesti Pank 1000eurose kunstitarvete kinkekaardiga.