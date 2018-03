Ööl vastu laupäeva vallutasid Tartu Genialistide klubi kolm kanget: Marco Tasane, Üllar Jörberg ja Erkki Hüva, et teha tartlastele naistepäeva puhul üks õige mehine show.

Tasane ütleb kirglikule ööle tagasi vaadates, et klubis oli väga positiivne õhkkond ning publik elas täiel rinnal kaasa. Küll on ta aga natuke morn, et oma kaaslinlase Üllar Jörbergi etteastest ilma jäi. "Jörberg jäi nägemata, kuna esinesin samal ajal Atlantises," tõdeb Marco, et tal oli eile väga tihe tööpäev. "Naistepäeva ajal on mul alati rohkelt etteasteid."

(Aldo Luud)

Klubis viibinud inimesed meenutavad aga, et Jörbergi live oli niivõrd särtsu täis, et poole esinemise pealt kadus vool.

(Aldo Luud)

"Ka Erkki Hüva esinemine võeti väga soojalt vastu, olgugi, et ta selliste kodanike nagu Jörbergi ja Tasasega samal õhtul esines," räägib üks kohal käinud tartlane.