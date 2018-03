Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige, siseminister Andres Anvelt valiti täna erakonna Ida-Virumaa piirkonna üldkoosolekul piirkonna juhiks.

Andres Anveltit seob Ida-Virumaaga pikk töökogemus kriminaalpolitseis ja perekondlikud juured. Anvelti sõnul on kõige tähtsam aidata Ida-Virumaad sotsiaalselt ja majanduslikult ülejäänud Eestiga ühtlustada ja selleks on vaja värsket hingamist.

„Narvas ja paljudes teistes Ida-Virumaa linnades ja valdades on areng takerdunud stagneerunud ja kahjuks ka korrumpeerunud võimulolijate taha. Ida-Virumaal on olemas potentsiaal olemaks Eesti arengu vedur, kuid selle saavutamiseks on vaja poliitilist tahet. Seda tahet tahangi Ida-Viru inimestele pakkuda,“ sõnas Anvelt.