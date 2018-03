Uus uurimus paljastas, et kõige kehvemateks ülemusteks peetakse rohkelt meiki kandvaid naisi. Nii mehed kui naised näevad enda naissoost tööandjaid positiivsemast küljest, kui nood on alluvate ees puhta näoga.

Uuringu viisid läbi Abertay ülikooli teadlased, kirjutab Daily Mail. Üks autoritest, doktor Christopher Watkins rääkis, et varasemate uuringutulemuste põhjal võis oletada, nagu määraks meik või selle puudumine naise näol, kui domineeriv ta välja näeb. Uus uurimus lükkas selle väite ümber.

Uurimuse läbiviimiseks paluti grupil naistel tulla uurimispaika ilma meigita. Laboris tehti neist pilti. Seejärel anti neile meikimisvahendid ning paluti neil end meikida nii, nagu nad seda õhtuse väljamineku jaoks teeksid. Pärast järjekordset pildistamist loodi arvuti abil 16 naisenägu. Igal näol oli erinev kogus meiki. Edasi uuriti 168 inimeselt, nii meestel kui naistelt, kuidas nad iga näo esindaja juhtimisoskusi hindavad.

Selgus, et mida meigitumat pilti inimesed vaatasid, seda enam olid nad kindlad, et sellel naisel pole kuigi häid eeldusi ülemuseametiks.

Ühtlasi on oletatud, et naised näevad enda meiki kandvaid sookaaslasi märksa domineerivamana. Ilmselt seetõttu, et meigituna on suurem tõenäosus mõne mehe tähelepanu püüda.