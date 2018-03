Venemaa president Vladimir Putin ütles laupäeval, et tal pole plaanis põhiseadust muuta, et ka pärast 2024. aastat võimule jääda. Ilmselt saab temast pärast eelsesisvaid valimisi siiski neljandat korda Venemaa president.

USA televisioon küsis Putinilt, kas too kavatseb eluks ajaks võimule jääda. Venemaa president kinnitas, et selliseid plaane tal pole, vahendab AFP.

"Ma ei ole kunagi põhiseadust muutnud. Ma ei teinud seda, et võimule saada ja mul pole ka täna plaanis seda teha," väitis Putin. Kriitikud on Putinile ette heitnud, et too kavatseb igavesti võimule jääda. Sai ta ju esimest korda presidendiks juba 2000. aastal.

Putin on alati rääkinud, et austab põhiseadust. Kui president seda tõesti muuta ei kavatse, ei saa ta järjest võimul olla rohkem kui kahe ametiaja jagu. Vahepeal võttiski Putin presidenditööst pausi ning oli aastatel 2008-2012 ametis Venemaa peaministrina. Pärast seda naasis ta aga presidendi ametikohale.

"Miks te arvate, et pärast minu võimult taandumist hävitavad järgmised Venemaa juhid kõik selle, mis ma üles olen ehitanud," päris Putin ajakirjanikelt. Mehe sõnul on ta võimalikule järeltulijale mõelnud juba 2000. aastast saati. Putini sõnul on see lõppude lõpuks rahva otsus, kes Venemaal võimule tuleb.