Singapuris üles kasvanud ja nüüd Londonis elav Ar'nie Krogh väidab, et pika suhte saladus on graafiku alusel seksimine. Krogh kutsub end armastuse ja kommunikatsiooni treeneriks ning ta tegeleb igapäevaselt paaride aitamisega. Krogh kinnitab Daily Mailile, et seksi graafikusse paigutamine aitab sädet elus hoida ning kõrvalehüppeid vältida. Naine ise on 18 aastat abielus olnud ning tema kinnitusel seksib ta enda abikaasaga siiani sama palju kui nende suhte alguses. "Me seksime nii tihti kui võimalik ning me seksime plaanitult mitu korda nädalas. Laupäeva ja pühapäeva hommikul on seksimine kohustuslik," märkis Krogh.

Naise sõnul nõuab ta oma mehelt armurõõmude nautimist isegi siis, kui too on väsinud ning vastupidi. "Ma ütlen talle jah isegi siis, kui ma olen väsinud. See on minu viis teda õnnelikus teha," selgitas Krogh ning lisas, et sageli lähevad nad õhtul varem voodisse, et seksimiseks piisavalt aega jääks.

Vahel piisab ka kallistamisest "See võibolla suuseks või lihtsalt kallistamine," täpsustas Krogh, et graafikusse paigutatud armurõõmud ei pea alati klassikalist seksi tähendama. Pigem on asi selles, et paarid võtaksid aega nautimaks erilist initiimset ühendust, mis nende vahel on. Kroghi sõnul on mitmed uuringud paljastanud, et lahkuminekud toimuvad sageli paaride lahku kasvamise või selle tõttu, et üks partneritest ei tunne end hinnatuna. Armutreeneri sõnul pole aga sageli seksides tülitsemiseks aega, pealegi ei hakkavat seksuaalselt rahuldatud inimene igast tühjast tüli kiskuma. Lisaks pole põhjust võõraid mehi ja nais vaadata. Kuigi mõned suhteterapeudid on graafiku alusel seksimise osas skeptilised, ei nõustu Krogh nendega. Naine võrdleb seksimist köögi korras hoidmisega. Seda ei saa teha ainult spontaanselt siis, kui tuju tuleb.