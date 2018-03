"Gladiaatori" täht Russell Crowe korraldab oma abielulahutuse puhul suurejoonelise oksjoni, kus paneb müügile terve rea isiklikke esemeid.

The Telegraphi teatel on enampakkumisel nii 29 luksuslikku käekella, sportlaste kubemekaitsmed, dinosaurusekoljud kui ka kaarik filmist "Gladiaator".

Crowe korraldab oksjoni koos eksnaise Danielle Spenceriga kahasse. "Oleme juba üle viie aasta lahus elanud, meie lahutus peaks oksjoni ajaks nõustuma," rääkis näitleja Austraalia väljaandele Daily Telegraph. "Nii nagu me teeme koostööd oma laste kasvatamisel, on meil ka kerge sellise asjaga kambas olla. Usun, et Danielle tunneb sama - tuleb loobuda asjadest, loomaks ruumi tulevikule."