Kuigi doonorid on ülimalt tagasihoidlik seltskond, õnnestus TTV saatel “Hästi, Eesti!” meelitada stuudiosse terve perekond pelikane, nagu nad end ise kutsuvad: Karini, Alari ja Alexander Sillamaa. “See ei olegi üldse “miksi” küsimus, see on elementaarne – peakski tegema nii,” ütles Karin, kes doonorlusmõtte esimesena koju tõi. Õigupoolest on pere viieliikmeline ja kaks täisealist last käivad samuti jõudumööda doonoriks. Noorim, kaheksa-aastane Alexander peab aga veel kümme aastat kasvama. Ent verekeskuses käib ta sellest hoolimata juba praegu. Vaatamas. Sest huvitav on. Karini, Alari ja Alexander Sillamaa; Jüri Aarma (TTV) “Ma tahan enda verd teistele ka jagada,” ütles Alexander oma tulevikuplaanide kohta

Pereisal on koos juba 45 loovutust ja enda sõnul väärivad kiitust teisedki eesti mehed, sest maskuliinne pool laseb end mõnevõrra rohkem nõelaga torkida.

Vahepõige verekeskusse näitabki, et enam kui 30 aasta vältel on näiteks härra Mark Erik Sander enda kontole ligi 150 loovutuskorda kogunud.