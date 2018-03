Mötley Crüe rokkar Tommy Lee ähvardab nõuda lähenemiskeeldu poeg Brandoni jaoks, kes teda väidetavalt peksis. Kuid Brandoni ema, "Rannavalve" mälestusväärne sekspomm Pamela Anderson avab konflikti tagamaid.

Tommy Lee väidab, et 21aastane Brandon tungis talle kallale, kui ta parajasti oma uue kihlatuga voodis lebas. Rokkar avaldas sotsiaalmeedias foto oma paistes suust ning süüdistas poega tänamatuses (nüüdseks on postitus eemaldatud). Väidetavalt puhkes tüli Tommy Lee varasema postituse pärast, milles too oma eksabikaasat Pammyt materdas.

Anderson võtab nüüd ise sõna. Neljapäeval avaldas ta oma veebiküljel blogipostituse "Alkoholism on saatanast", milles süüdistas 56aastast Leed meeleheitlikus ja alandavas käitumises.

"Palvetan, et Tommy saaks vajalikku abi. Tema teod on meeleheitlikud ja alandavad - ta on katastroof, mis võtab üha hullemaid tuure üles. Ta ei käitu nagu isa. Aga selles pole midagi uut."