Siseminister Andres Anvelt räägib, et alates sisministriks saamisest on talle selge olnud, et idapiir ei valmi 2019. aastal.

"Minule oli selge esimesest päevast, kui siia majja tulin, et see muusika paljude poliitikute kõrvadele, nagu saaks piir valmis 2019. aastal, on täielikult häälest ära sümfoonia. Seda ei juhtu," tunnistas Anvelt ERR-i uudisteportaalile.

"Kui siseministriks tulin, käisid alles läbirääkimised maaomanikega, et maid välja osta, [ehitus]projekti koostamise lõppu polnud veel näha, oli asutud alles ehitama katselõike. Siis kostus läbi, et piiri ehitus lükkub edasi, aga kui palju, ei tea ja kindlasti läheb kallimaks, aga kui palju, see pidi selguma projekti valmides."