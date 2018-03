Sarandon rääkis BBC 5 intervjuus oma avastusest, et tema meeskolleegid Newman ja Hackman saavad ühepalju palka - ja mõlemad temast rohkem.

Usutavasti juhtus see 1990. aastate lõpul, kui nad mängisid koos Gene Hackmaniga filmis "Twilight".

"Kutsusin Patrickut korduvalt üles üheskoos palgaläbirääkimisi pidada, aga tema polnud sellest huvitatud. Ühel hetkel palusin lihtsalt põhimõtte pärast Patrickust 5000 dollarit rohkem palka, sest pealkiri on "Grey anatoomia" ja mina olen Meredith Grey. Nad keeldusid."

Telesarja "Grey anatoomia" naispeaosatäitja Ellen Pompeo seevastu on paljastanud, et kuigi ta oli nimitegelane, sai ta ometi märksa väiksemat palka kui tema abikaasa Dereki osatäitja Patrick Dempsey.

Sarandon rääkis, et ka tema noor kolleeg Emma Stone oli kord saanud meeskolleegidega võrdset palka tänu üksnes sellele, et nood loovutasid osa oma teenistusest.

Pompeo tõdeb, et ta oleks võinud solvunult minema marssida, kuid jäi siiski oma sarjale truuks. "Miks ma minema ei marssinud? See on minu sari, mina olen selle esinumber. Küllap tunnevad paljud teised näitlejannad sama: miks ma peaksin mõne mehe pärast loobuma suurepärasest rollist?"