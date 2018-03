USA president Donald Trump säutsus Twitteris, et kohtumist Põhja-Koreaga valmistatakse juba ette. President lisas, et kui kohtumine õnnestub, on see maailmale väga hea.

Paar päeva tagasi selgus, et Trump on valmis Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kohtuma. Varem on Valge Maja olnud Kim Jong-uniga kohtumise osas pigem kahtleval seisukohal, USA meedia väitel võttis Trump kohtumisotsuse vastu üsna omapäi. Igal juhul ei konsulteerinud ta enda administratsiooni võtmeisikutega. Nood püüavad nüüd asjaga kaasa tulla.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.