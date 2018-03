Tänane Meie Maa kirjutab Kuressaares elavast Hilda Korõtkost, kes sai reedel 100-aastaseks. Optimistliku ellusuhtumisega Hilda rääkis muuseas, et ta on vaid korra elus sõpradega kamba peale ühe suitsu ära tõmmanud ja 23-aastaselt ühel sünnipäeval kaks klaasi alkoholi joonud.



“Mulle pole alkohol kunagi maitsenud. Sõbrad aga tögasid ja siis proovisin. Kui pärast teist klaasi nii jutukaks läksin, et hakkasin itaallase kombel kätega vehkima, ehmusin ära ja läksin koju,” meenutas ta Meie Maale.