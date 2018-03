Juhan Ulfsak räägib LP-le antud intervjuus, miks ta on viimasel ajal meediast pigem eemale hoidnud ning nendib, et teater on tema jaoks märksa kontrollitum meedium.

"See, mida mõtlen ja öelda tahan, on mu lavastuses näha. Olen mingis mõttes olukorra peremees," selgitas Ulfsak.

"Aga meedia, mulle tundub, tahab vaid kõlavaid pealkirju. Olukorras, kus probleemist või valupunktist tuleks kirjutada mõni pikem essee, et põhjalikult analüüsida või midagi põhjapanevat öelda, üritatakse minult kätte saada üks kohmakas ja sageli kontekstist välja rebitud lause, millest on niigi palju padratud, teha sellest eraldi uudis ja panna see klikke koguma."

