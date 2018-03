Kaitseminister Jüri Luik rääkis Ameerika Ühendriikide mõttekojas RAND Balti riikide sõjalisest kaitsmisest.



Liitlaste rollile keskendudes tõi Luik esile kolm peamist tegurit. Need on konflikti vältimine läbi heidutuse, rünnaku korral viivitamatu sõjaline reageerimine ning vajadusel kiire vägede ja varustuse juurdetoomine.



Kaitseminister rõhutas RANDis, et heidutuse ja konflikti ärahoidmise kõrval on üha tähtsam vägede ja varustuse kiire juurde toomine, samuti on vajalik selle läbiharjutamine õppustel. See tähendab sõjalise ressursi ja liitlaste kohalolu kõrval üha suuremat vajadust ja valmisolekut paigutada NATO üksuseid ja varustust vastavalt vajadusele kiiresti ümber.



Mõttekoda on tuntud oma Balti riikide kaitset puudutavate raportite poolest. RAND on teinud mitmeid analüüse, milles on hinnatud nii Eesti ja teise Balti riikide iseseisvat kaitsevõimet kui ka liitlaste valmisolekut meid sõjaliselt toetada.



“Meie hinnangud võivad kohati erineda, aga RAND on teinud väga olulist tööd Eesti kaitseks kasutava ja vajamineva ressursi hindamisel,” lausus Luik.



Kaitseminister Luik lõpetas oma USA visiidi, mille kestel kohtus oma USA kolleegi James Mattisega.