President Donald Trump on telekaamerate ees üle elanud mitmeid prohmakaid, kuid viimatine on neist ehk kõige kohmetum.

Trump, kes on end nimetanud stabiilseks geeniuseks, vastas sellele: "Sinu isa, Herman, vaatab taevast alla. Ta on praegu sinu üle väga uhke."

Sauritch teavitas kohmetunult: "Ta on ikka veel elus."

Publik rõkatas selle peale naerma ning Trump vastas kiirelt: "Oh, on või? No siis ta on sinu üle veel uhkem!"