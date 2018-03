Kui palju on täpselt meie metsades hunte, seda ei tea keegi. Äsja lõppenud jahihooaja järel on ulukiseirajate arvates meil pisut üle saja hundi, jahimeeste hinnangul on neid aga kaks korda rohkem.

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja ja riikliku suurkiskjate töörühma liikme Andres Lillemäe sõnul on meie metsades vähemalt 200 hunti.

„Juba jahihooaja alguses tundus jahimeestele, et huntide arvukus on ulukiseire poolt alla hinnatud,“ selgitas Lillemäe. „Selleks, et seda väidet kontrollida, viisime jaanuaris ja veebruaris läbi üle-eestilise arvukuse hindamise.“

„Tulemused saime kätte märtsi alguseks ja tänaseks on need põhjalikult analüüsitud ja korrigeeritud. Hindamisel saime pisut üle 200 hundi, mis ületab ulukiseirajate hinnangut kaks korda,“ lisas Lillemäe.