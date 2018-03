„Mina küll ei näe, et Valter Ojakääru sarnane fenomenaalne muusik ja muusikateoreetik võiks lähiajal üldse sündida. On täiesti mõttetu hakata otsima praegu inimest, kes jätkaks samamoodi sama tööd. Ajad on muutunud, nõudmised ja muusika on teised. Kõik on muutunud,“ ütleb laulja Ivo Linna. Sama leiab Eesti Muusika Kuulsuste Koja eestvedaja Risto Lehiste: „Sellist meest meil enam pole ega tule. Ainuüksi sellepärast, et olud olid siis teised – sa saidki tegelda vaid oma erialaga. Tänapäeval pead sa normaalselt äraelamiseks tegelema mitme asjaga.“

Linna märgib, et Valter Ojakäär oli täiesti geniaalne helilooja ja muusikateadlane. „Kindlasti on ka praeguste muusikute hulgas neid, kes teevad oma tööd tohutu entusiasmi, südame ja kirega, aga ma ei oska nende panust objektiivselt hinnata, sest ma ei tunne seda seltskonda. Nii et ma ei hakka tooma välja ühtegi nime, keda võiks Valter Ojakääruga võrrelda.“

Linna sõnul oli Ojakäär süstemaatiline uurija. „Ta oli tõeline muusikateadlane. See ei ole see, et sa loed noorena lehesabast mingeid fakte ja need jäävad meelde. Need ei ole tegelikud teadmised, vaid pudemed. Valteril olid teadmised ja see tegi tast suure uurija.“