Kuidas teha nii, et meie inimeste elusügis oleks väärikas, et me tunneksime end hoitud ja armastatuna ka kõrges eas? See on teema, mille tähtsust on raske alahinnata.

Kanadas, Torontos elavad eestlased saavad väärikalt vananeda aga oma rahvuskaaslaste seltsis Ehatares, kusjuures, seal elavad eakad on kõik eestlased.

Seal veedab oma vanaduspäevi ka legendaare helilooja, maestro Roman Toi, kes on peaaegu kaks aastat vanem kui Eesti vabariik- Toi saab tänavu suvel juba 102-aastaseks.