Eesti Pressifotograafide Liit kutsus kõiki Eesti elanikke ja külalisi 24. veebruaril kell 13:00–13:01 jäädvustama ajaloolist hetke ja pildistama ühe minuti jooksul ümbritsevaid inimesi, meeleolusid, objekte või loodust.

NAISED KASSIGA: Reet Könninge pani Eesti vabariigi 100. aastapäeval ette kõige uuema põlle ja Elo Könninge pani õlgadele kõige ilusama rätiku.Pärnu (Ard Könninge)

Täna on viimane tähtaeg aktsiooni käigus tehtud pilt ära saata. Edasi antakse need koos autori nime ja kujutatu kirjeldusega säilitamiseks Eesti Rahva Muuseumi. Piltidest sünnib ka Eesti ajaloo suurim fotonäitus, need avaldatakse veebilehel www.eestiminut.ee ja väike valik on ka siin.

Vennad Mürgid.Keila-Joa, Lääne-Virumaa (Malle Mürk)

Maailmaski ainulaadse ürituse algidee autorid on fotograafid Jarek Jõepera ja Andres Putting, kes kutsusid „Eesti minuti“ pildistamise ellu ka viis aastat tagasi, Eesti 95. sünnipäeval. Toona osales ühispildistamisel 7617 inimest.

Meie värvid igas päevas.Peedu, Tartumaa (Ines Kütt)

LASVA NAISRÜHM VURR: Hetk enne tantsu „Heinalised". Esineme Lasva rahvamajas EV100 kontsertil.Lasva, Võrumaa (Siret Väär)

TÕUKEKELGURALLI: Inger Liis, Mihkel ja Aleksa rallivad tõukekelkudel mööda Suurküla teed.Häädemeeste, Pärnumaa (Kätlin Umal)

Palju õnne!Tartu (Katlin Tarno)

Kolm põlvkonda Eest vabariigi 100 sünnipäeval️. Lumemmed on kingitus Eestile ☃️☃️☃️Haapsalu (Katrin Vaher)

KULDSED HETKED TÜTREGA: Sättisime minuteid lugedes kalli tütre ja armsa koeraga, kodutort näpus, jäädvustama kuldset hetke. Lapse viimane aasta kodus, ees ootab ülikool. Tuleb hoida ja väärtustada igat hetke.Tallinn (Miriam Randmann)

RIIGIKAITSE PEALEKASV: Et Eesti oleks kaitstud ka homme, tuleb alustada juba täna.Tallinn (Tanel Pedaru)

VABADUSE PLATSILT KODU POOLE: Kuum kakao aitab sõjatehnikaga kaetud Vabaduse platsilt edasi lähima töötava bussipeatuseni :).Tallinn (Martin Petder)

EESTI NEIUD: Eesti naiste ühendatud jõud. E. von Lõnguse Leelo, Hämar ja Pauliine Ruti ja Miriamiga Brüsselis.Brüssel (Eeva)

PIKK TEE KÄIDUD: Lastelaste ehitis on natuke viltu vajunud – papsi ja Atšu sel ümber kukkuda ei lase!Raigastvere küla, Tartumaa (Helle Jaaniste)

PERERINGIS: Linnulennult tehtud foto minu perest koduõues. Gregori, Kristina, Kaido, Katarina, Laura, Arles, koer Käbi.Tallinn (Gregori Aleksander Arba)

SINIMUSTVALGE: Tsikliperekond Vilu oma häärberi ees vabariigi aastapäeva tähistamas.Näpi, Lääne-Virumaa (Reigo Vilu)

PVL-103 Pikker meeskond.Tallinn (Dimo Oriehov)

LIPUVÄRVID VANGLAHIRMUTA: 35 aastat tagasi oleks selle eest vangi pandud. Nüüd on see miinimum.Tallinn (Carri Ginter)

METSA PUID TEGEMA! Ilusa ilmaga ei saa toas passida, olgugi, et on Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Töö tahab tegemist!Vana-Vigala, Raplamaa (Anneli Ülemaante)