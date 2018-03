Märtsis 1944 ründas Nõukogude lennuvägi Eesti suuremaid linnasid. Suurima löögi said Narva ja Tallinn, kus purustuste jäljed on siiani selgelt näha. Õhurünnakutes said kannatada ka Jõhvi, Tapa ja Tartu.

9. märtsi õhtul ja öösel toimus kaks õhurünnakut Tallinnale (esimeses osales 240 ja teises 60 lennukit). Rünnakute tagajärjel hukkus umbes 800 inimest, lisaks 50 Saksa sõjaväelast ja 121 sõjavangi, 213 inimest sai raskelt ja 446 kergemalt vigastada. Täielikult hävis 1549 hoonet ja kannatada sai 3350 elumaja (peavarjuta jäi ligi 20 000 inimest). Teiste hulgas said pommitabamuse või süttisid arhitektuuriväärtused, nagu Estonia teater, raekoda, vaekoda, Niguliste kirik ja kogu Harju tänav.

1989. aastal alustas Eesti Muinsuskaitse Selts 1944. aasta 9. märtsi pommitamise ohvrite mälestamist küünalde süütamisega Harju tänava haljasalal Niguliste kiriku ümbruses.