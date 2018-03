Endises olümpiakülas, praeguses Pirita SPA hotellis avati reedel nostalgiline olümpianäitus meenutamaks 1980. aastal toimunud olümpiamängude purjeregatti. Näitusel on eksponeeritud fotod, suveniirid ja märgilised esemed Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogudest.



“Mul on rõõm, et spordimuuseumi kõige suurem ja tähendusrikkam kollektsioon on jõudnud väikese killuna oma päris koju Tallinna purjeregati toimumispaika,” ütles Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja. “Eriti hea meel on, et lisaks originaalsetele värvifotodele on näitusel eksponeeritud ka esemeid alates olümpiatõrvikust kuni kõigile eestlastele tuttavate tarbeesemeteni.”



“Avaürituse rahvarohkus kinnitab, et meil on põhjust uhkusega meelde tuletada, kuidas Eesti on samuti olümpiamänge võõrustanud,” rääkis Tallinki hotelliketi juht Peter Roose. “Endine olümpiaküla, mis on praeguseks hotellina tegutsenud pea 40 aastat, on kõige sobivamaks paigaks toonase melu esitlemiseks ja lugude jutustamiseks. Kuna hotell on alati avatud, siis on külalised oodatud näitusega tutvuma igal nädalapäeval,” lisas Roose.



Näituse avamisel osalesid sportlaste, olümpiafännide ja Purjespordikeskuse ehitajate seas ka 1980. aasta olümpiavõitja, Soome purjetaja Esko Rechardt ning olümpiatule läitja, toona vaid 17-aastane purjetaja Vaiko Vooremaa.



Esko Rechardt meenutas, et 22-aastase aastase sportlasena olümpiale tulles ta kulda küll oodata ei osanud. “Minu eesmärgiks oli kuues koht, kuld oli väga positiivne üllatus,” märkis Rechardt avamisüritusel ning lisas, et Tallinnas ja Pärnus purjetab ta meeleldi veel ka 38 aastat hiljem.



Avaürituse meelelahutusprogrammi eest kandis hoolt Monton, külalised said osa Eesti sportlaste olümpiakollektsioonidest läbi aegade.



Näitus on kõigile huvilistele avatud Pirita SPA hotelli fuajees kõigil nädalapäevadel vähemalt selle aasta lõpuni.