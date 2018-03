„Eelmise aasta sügisel tundus, et nüüd vist võiks olemasolevad lood üle kuulata ja ehk võimalikule plaadile mõelda,“ lausub Jaan Pehk ehk Orelipoiss, kelle kolmandale sooloalbumile jõudsid kümne pika aasta jooksul salvestatud lood.

Plaadile, kust leiab aastail 2007–2017 Türil, Tartus ja Tallinnas salvestatud 29 pala, on panuse andnud tõeline kahurvägi. Vaiko Eplik on aidanud arranžeerija, salvestaja ja plaadi toimetajana. Laulutekstid on pärit nii Contralt, Olavi Ruitlaselt, (:)kivisildnikult, Veiko Märkalt kui ka Johannes Vares-Barbaruselt. Laulude kirjutamisel ja esitamisel on kaasa löönud kümmekond nime ning hulk laululapsi.

Sinu uuel albumil „Sünnipäev“ osaleb niivõrd palju inimesi – kas võib öelda, et see plaat on olnud siiani sinu kõige töömahukam?

Kokkuvõttes kindlasti. Kogu see „töö“ on toimunud kümne aasta jooksul ja seal on juhuse või mittejuhuse tahtel osalenud märkimisväärne hulk abilisi.