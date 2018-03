Aina tavalisemaks muutub see, et paarisuhte üks osapool lihtsalt haihtub teise elust, eirab kaaslase kõnesid ja sõnumeid ega anna ennast enam näole. Sellise käitumise kohta kasutatakse terminit ghosting, mida võiks tõlkida kui kummituslikku kadumist. Koguni 28 protsenti ameeriklasi arvab, et pärast ühtainsat kohtingut võib lihtsalt haihtuda, kaaslase kõnesid ja sõnumeid eirata. Nii järeldub ajakirjas Journal of Social and Personal Relationships avaldatud küsitlustest, kus osales kokku üle 1300 inimese. Pikaajalise paarisuhte puhul peavad säärast ärakadumist aktsepteeritavaks siiski vaid 4,7 protsenti ja lühiajalise suhte puhul 19,5 protsenti täiskasvanud ameeriklastest.

Veerand küsitletutest väitis, et neid on sel moel maha jäetud. Viiendik on ise järsult partneri elust kadunud.

Sõprade puhul on haihtumine tavalisem: 31,7 protsenti olid sõbra niiviisi hüljanud, 38,6 protsenti olid sõbrast sel viisil ilma jäänud. 69,1 protsenti küsitletutest võtaks negatiivse hoiaku inimese suhtes, kes on oma kallima endast lihtsalt ära lõiganud.