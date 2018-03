20aastane "Deadpooli" näitlejatar Taylor Hickson kaebas uue filmi produtsendid kohtusse, kuna võtetel saadud ränk vigastus kahjustab tema sõnul tema karjääriväljavaateid. Näitlejatar filmis parajasti uue linateose "Ghostland" emotsionaalset stseeni, kui režissöör Pascal Laugier julgustas teda käega vastu ukseklaasi taguma. Kuigi Laugier ja produtsent kinnitasid Taylorile, et see pole ohtlik, purunes klaas, nii et näitlejatar lendas pea ja ülakehaga läbi ukse ja klaasikildudele. Laugier'd pole Hickson kohtusse kaevanud, küll aga filmi tootjat Incident Productions, kes tema sõnul kas teadis olukorra ohtlikkusest või pidanuks teadma.

Näitlejatar avaldas ka foto endast haiglavoodis. Tema advokaat toonitab siiski, et vermed ja paistetus on suures osas grimm või näoprotees. Ent Taylori vasak näopool sai rängalt viga ning talle tehti haiglas umbes 70 õmblust.

"Sestsaadik on ta saanud ravi, sealhulgas laser- ja silikoonravi, kuid nüüd, kus intsidendist on möödas enam kui aasta, on vasakul näopoolel jääv arm," seisab hagis. "Praegu pole teada, kas edasine ravi, sealhulgas plastiline kirurgia, võib vigastuse väljanägemist parandada."