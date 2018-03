Oleme ühiskonnana jõudnud punkti, kus me ei hinda meie igapäevakangelasi – klienditeenindajaid. Vahel tundub, et suurele osale elanikkonnast peaks tegema mingi koolituse, kuidas teistega suhelda, sest tundub, et ei mõisteta, mis olukorras nad on tegelikult.

On üks lause, mis mind alati häirib, kui on klienditeenindusest juttu olnud: klient on kuningas. Need kolm sõna annavad meie sisemisele türannile liiga palju võimu. See julgustab meid olema jobu ja õigustab matslikust. See lause on laastav meie teeninduskultuurile ja töötajate tervele mõistusele.

Poes järjekorras olles on mul kõrvalseisjana pidevalt häbi vaadata, kui mingi mölakas hakkab müüjat lihtsalt sõimama. Ma küll ei tööta müügialal, aga näen, et see on probleem, mis vajab ravi.

Kuna juttu on juba teenindusega seotud terminitest, siis esiteks vaataks töökuulutusi just selles sektoris. Sealsest keelekasutusest on näha, et probleem on süsteemis ja sõnad, mida neis kuulutustes kasutatakse, on justkui multikategelastega plaastrid, mis pannakse lastele haava peale, et valu natuke lõbusam oleks.

Tihti on näha kuulutusi, kus kasutatakse „müügitähte” või mingit muud jaburat ametinime. Kuhu on kadunud vana hea müüja? Töökuulutuses julgetakse veel öelda: kui sinu elu unistus on... Oleme ausad, kellegi unistus ei ole tanklas hot dog'e teha või kaubanduskeskustes internetti pähe määrida.

Kuskil pole firmajuhti, kes vaatab oma häärberis tühjusse, unistades poekassas istumisest, küsides, kas kliendikaarti on või vaadates, kuidas mingi tüüp proovib rohelise ühiskaardiga tasuda. Klienditeenindajaks minnakse, sest muud varianti pole.

Eksisteerib klišee, et ülikoolis õpitud erialaga pole midagi muud peale hakata, kui minna burgereid ja friikaid müüma. Ühtlasi ollakse tööpakkumistes väga umbkaudsed palga suhtes. Ära häma oma konkurentsivõimelise palgaga! Ütle kohe, et miinimum ja asi selge. Millega see konkureerib? Nälgimisega, ja sedagi vaevu, vähemalt kui lähed burgereid müüma, saad äkki vahepeal midagi suhu ka pista. Konkurentsivõimeline palk on nagu bakalaureusekraad – ilusad sõnad, aga Eestis pole need midagi väärt.

Reamees kilenditeenindaja

Mida müüja aga selle palga eest boonusena saab? Tal sõimatakse pidevalt nägu täis millegi eest, mida ta pole teinud. Iga kord, kui me mingi firmaga sõnasõtta astume, saab esimese kuuli reamees klienditeenindaja, kelle ainus süü oli iga ilmaga hommikupimeduses tööle tulla. Ta ei unustanud õigel ajal makset teha ega pillanud su telefoni purjus peaga maha. Aga selle viha ja ärrituse saab ikka endale. Kõike seda “konkurentsivõimelise” palga eest.

Selle kõige juures veel eeldatakse, et teenindaja peaks naeratama. Kui ta teebki sellises seda, on ainuõige reaktsioon ära joosta, sest tegemist on ilmselgelt ohtliku hullumeelsega. Järgmine kord, kui keegi läheb, püha viha täis, kedagi leti taha sõimama, oleks õigem kõigepealt sügavalt sisse hingata ja proovida meeles pidada, et too isik pole midagi halvasti teinud ja aitaks hea meelega, kui teda enne sõelapõhjaks ei sõimata.

Tahaks veel märkida, et klienditeenindaja üldjuhul teab, mida ta teeb. Kõige halvem on teda õpetama hakata või proovida kuidagi kaval olla. Kuskil kohvikus või poes on alati keegi, kes arvab, et tema teab, kuidas peab tegelikult kohvi tegema või hoopis proovib poes hinna üle vaielda.

Klienditeenindajal on kogemused ja seljataga koolitused. Tollel tüübil on pohmell ja pahurus. Las müüja teeb oma tööd. Mõnikord saab kohe otsa vaadates aru, et keegi tuleb ainult selleks poodi, et juhatajaga natuke “juttu puhuda”. Seda pole küll kellegi päeva vaja.