Oled juba ammu mõlgutanud mõttes mõnda lugu, mis vääriks üles tähendamist? Ehk lausa raamatu kujul? Ükskõik, kas soovid end proovile panna ilukirjanduses või jäädvustada oma memuaare ja perekonnalugu – alustades tasub kõrva taha panna tuntud kirjanike nõuandeid ja leida enda jaoks sobivad kirjutamisnipid.

Autorite eduelamusi ja läbikukkumisi ning kirjutamissoovitusi uurinud Travis Elborough ja Helen Gordon kinnitavad Briti lehes The Guardian, et iga kirjaniku kohta, kes peab end vaiksesse kabinetti müürima, on teine selline, kelle töö läheb ludinal just kohalikus kohvikus või kes püüab väikeste laste ja majapidamiskohustuste vahelt tunnikese kirjutamisaega napsata.

Kuid mõni idee ja nõuanne on paljudel autoritel ühine, selgub Elborough' ja Gordoni teosest „Being a Writer“. Näiteks taotakse loovkirjutamise tudengitele kõikjal maailmas pähe: ära jutusta, vaid näita.

Seda soovitas ka Charles Dickens 1866. aastal Jane Octavia Brookfieldile: „Te utsitate oma jutustust alailma takka [...], pajatades seda mingisugusel impulsiivsel ja hingetul moel isiklikust vaatepunktist, aga inimesed [tegelaskujud] peaksid seda ise jutustama ja näitlema.“