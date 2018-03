Näiteks tuleb võõras keeles sõnadega kirja pandud matemaatiliste tehete põhjal kindlaks teha, millist arvu üks või teine sõna tähendab. Kuidas käituda ja mida teha, kui klassikaaslane on õnnetult kukkunud ja ei reageeri. Eraldada ühe võistkonna liikme süljest DNA. Ja veel palju muud.

„Võistluse ülesanded ei ole võetud kooliprogrammist, see ei ole veri ninast välja võistlus, vaid seda tuleb lõbuga võtta,“ ütleb Tartu Tamme gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Urmas Tokko, kelle eestvedamisel peeti kolmandat korda lustliku võistlusmängu „Nupp nokib“, kus viieliikmelistel võistkondadel tuli kasutada nii kooliteadmisi, nutikust ja koostööd.

„Pane teistpidi!“ „Ei, nii ei saa!“ „Ettevaatust, see läheb ümber!“ selliseid pobinaid kostab noorte suust, kes peavad kamba peale ainult paberilehtedest – ilma liimi ja teiste abivahenditeta – ehitama võimalikult kõrge torni.

Tamme gümnaasiumi matemaatikaõpetajast direktor Ain Tõnisson laseb ajakirjanikul ka ühe ülesande lahendada.

„Siin kolm posti ja paremal on viis erineva suurusega ketast püramiidi laotud,“ annab ta juhtnöörid. „Kogu see püramiid tuleb laduda vasakpoolsele postile, kuid nii, et liigutad ainult ühte ketast korraga ja suuremat ketast väiksema peale panna ei tohi.“

Hetk kõrvataguse sügamist ja siis võib mässama hakata. Kettad on toodud jõusaalist, suuremal kaalu 10 kilo. Viis ja pool minutit hiljem on nahk märg ja asi valmis.

„Poisid tegid kiiremini,“ muigab Tõnisson. „Aga nad olid ka mitmekesi. Ja nooremad. Ma arvutasin välja, et kokku tuleb teha vähemalt 31 liigutust.“

Teadlaste öö eeskuju

„Me oleme juba kümme aastat teinud koolis erinevaid teadlaste öö festivali õhtuid,“ räägib Tokko. „Ühel hetkel tuli mõte minna võistluslikumaks. Võtsime igast õppeainest midagi, et oleks mitmekesine.“

„Meie õpilastel koduväljaku eelist ei ole,“ sõnab Tokko, „Näiteks eelmisel aastal võitsid Jõgevamaa gümnaasiumi noored, sel aastal jäi võit koju, aga teise koha said Valga ja kolmanda Võru gümnaasiumi õpilased. See näitab ka, et omadel tegelikult eelist ei ole.“