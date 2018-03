Eesti elu lahutamatuks osaks on kogu taasiseseisvusaja olnud suurtel kiirustel ja hulgakaupa sadamatesse vuravad veokid, et arengumaadele kohaselt laadida ümarpuit ja puiduhake laevadele väärindamata kujul ja riigist välja vedada.

Samas oleme kogu selle aja unistanud suurtest investeeringutest, mis majanduse hooga käima tõmbaks, annaks tööd paljudele, võimaldaks kasumit teenida ja kosutaks maksudega ka riigieelarvet. Ja nüüd, mil kõigi aegade suurim, tervelt miljardieurone investeering on koputamas me uksele, teatab Tartu linnapea Urmas Klaas, et ilma igasuguste uuringuteta on selge tehase kahjulik mõju. Küsimus on, kui suur on ikkagi kaasaegse tootmise mõju on ning kui palju kaalub eeldatav kasu kahjulike poole üles.

Juba eos vett peale tõmbava avaldusega me ei loobu mitte ainult tehase käivitamisega loodetavast SKP 1-protsendilisest kasvust. Veel suurem kahju on maailma saadetav signaal, et me tõrjume investeeringuid, ei soovi tootmist oma õuele ega hooli majanduskasvust. Ometi on just paberitööstus meie jõuka naabri Soome majanduse au ja uhkus.