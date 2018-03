Eeloleval nädalavahetusel on oodata plusskraade ja mõnel pool vähest lund ja lörtsi. Nullilähedaste kraadide tõttu püsib aga jäiteoht.

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm, mitmel pool sajab vähest lund, saartel sekka ka lörtsi, teatab riigi ilmateenistus. Kohati on udu ning püsib jäiteoht. Puhub kagutuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4°C.

Ilm laupäeva päeval (ilmateenistus.ee)

Laupäeva päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Ennelõunal püsib kohati udu. On jäiteoht. Puhub kagutuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.

Ilm pühapäeva päeval (ilmateenistus.ee)

Pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund või lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s, õhtul pöördub kagusse. Õhutemperatuur on öösel 0..-4°C ja päeval 0..+2°C.