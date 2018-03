Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask on öelnud, et uurimise käigus kogutud andmed viitavad sellele, et tol päeval läks Paata Sakhohia koos kahe tuttavaga, Aleksei Mihhejev ja Vladimir Trahhov, hotelli restoranis laua taga istunud 45-aastase mehe juurde ning lõi teda vastu pead. Kui kannatanu üritas vastupanu osutada, siis kaks meest, kes tulid koos väidetava ründajaga, seisid nende vahele.

Politsei tuvastas kahtlustatavate isikud küll peatselt, kuid peamine kahtlustatav, Paata Sakhohia, põgenes ning asus end varjama. Hiljem tuvastati menetluse käigus, et ta on põgenenud Hispaaniasse.

Politsei teavitas oma Hispaania kolleege, kes pidasid mehe Euroopa vahistamismääruse alusel kinni 13. juulil ja ta toodi augustis Eestisse, kus mees viibib tänaseni kohtu loal vahi all. Talle on esitatud süüdistus avaliku korra raskes rikkumises ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm on öelnud, et kuigi politseile sai peatselt selgeks, et tegu on meeste omavahelise arveteklaarimisega, kujutasid tulirelvad avalikus kohas ohtu kõikidele ümberkaudsetele inimestele. See tegi ka sündmuse politsei jaoks eriti ärevaks.

"Tulirelvadega sündmustele reageerime kiirelt ja resoluutselt. Töö kahtlustatava kinnipidamiseks kestis kuid, sest mees asus end varjama ja tal õnnestus vahetult peale teo toimepanemist Hispaaniasse pageda. Kriminaalpolitsei ei saa aga rahul olla enne kui teo toimepanija on tabatud," rääkis Kumm vahetult peale sündmusi.

Aleksei Mihhejevile ja Vladimir Trahhovile on esitatud süüdistus avaliku korra raske rikkumise kaasaaitamises.