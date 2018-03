Prokurör viitas oma avakõnes, et mitte ükski meestest pole oma süüd tunnistanud ning Paata Sakhokia on keeldunud üldse täpsemate ütluste andmisest. "Väidavad, et mingist tulistamisest ei tea nad midagi. Samuti on ka kannatanud väitnud, et ei tea kes ja miks teda ründas," kõneles prokurör.

Täna ütlusi andnud kannatanu sisuliselt prokuröri öeldut ka kinnitama jäi. Ta rääkis, et oli möödunud aasta veebruaris läinud hotelli restorani lõunatama, kus kolme süüdistatavaga tihti koos söömas käiakse. Ühel hetkel oli teda aga keegi tundmatu inimene kuklasse löönud ja seejärel tekis osaliste vahel konflik, millele järgnes lask vasaku jala säärde. Kes teda tulistas, mees öelda ei osanud. "Ma ei oska öelda kes mind tulistas, kuna ma ei näinud," selgitas mees.

Miks mees oma tulistajat ära ei tundnud, väitis kuuli saanu, et oma ründaja nägu ta eriti ei näinud. "Lõpus hoidis ta käsi näo ees."

Teda rünnanu oli aga üksi ja millegipärast vajas kahe meesterahva, Aleksei Mihhejevi ja Vladimir Trahhovi, abi. "Trahhov läks appi inimesele kes mind lõi. Ta seisis halvasti jalul," seletas kuuli saanu. "Nad hoidsid teda käte alt kinni. Kuna me oleme vanad tuttavad, siis polnud neil ükskõik mis toimub."

Ja kuigi oli toimunud lask, mis peaaegu niitis mehe jalust, püüdis ta sellele vaatamat jalule jääda. "Et mitte maha kukkuda. Tegin paar sammu resto poole ja istusin maha. Niivõrd tugev valu oli jalas ja mingi aja pärast polnud enam kedagi fuajees."

Läinud aasta 2. veebruaril kell 13.50 toimus Tallinnas Roseni tänaval asuva Metropoli hotelli baaris tulistamine, mille käigus sai haavata 1971. aastal sündinud mees. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitus kriminaalmenetlust, mille kohtulik arutelu täna Harju maakohtus algas.

SÜNDMUSPAIK: Läinud aasta veebruaris toimus Metropoli hotellis tulistamine, milles sai üks inimene vigastada (Jörgen Norkroos)

Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask on öelnud, et uurimise käigus kogutud andmed viitavad sellele, et tol päeval läks Paata Sakhohia koos kahe tuttavaga, Aleksei Mihhejev ja Vladimir Trahhov, hotelli restoranis laua taga istunud 45-aastase mehe juurde ning lõi teda vastu pead. Kui kannatanu üritas vastupanu osutada, siis kaks meest – Aleksei Mihhejev ning Vladimir Trahhov –, kes tulid koos väidetava ründajaga, seisid nende vahele.

Süüdistuse kohaselt haaras väidetav ründaja oma jope alt tulirelva ning tulistas kannatanut, vigastades tema jalga. Pärast toimunut lahkus tulistaja koos kahe tuttavaga hotellist. "Uurimisversiooni kohaselt oli tegu omavaheliste vaenulike suhete pinnalt tekkinud tüliga," on prokurör Kask selgitanud toimunut.

Politsei tuvastas kahtlustatavate isikud küll peatselt, kuid peamine kahtlustatav, Paata Sakhohia, põgenes ning asus end varjama. Hiljem selgus, et mees põgenes Hispaaniasse.

Politsei teavitas oma Hispaania kolleege, kes pidasid mehe Euroopa vahistamismääruse alusel kinni läinud aasta 13. juulil. Augustis toodi mees Eestisse, kus ta viibib tänaseni kohtu loal vahi all. Talle on esitatud süüdistus avaliku korra raskes rikkumises ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm on öelnud, et kuigi politseile sai peatselt selgeks, et tegu on meeste omavahelise arveteklaarimisega, kujutasid tulirelvad avalikus kohas ohtu kõikidele ümberkaudsetele inimestele. See tegi ka sündmuse politsei jaoks eriti ärevaks.

"Tulirelvadega sündmustele reageerime kiirelt ja resoluutselt. Töö kahtlustatava kinnipidamiseks kestis kuid, sest mees asus end varjama ja tal õnnestus vahetult peale teo toimepanemist Hispaaniasse pageda. Kriminaalpolitsei ei saa aga rahul olla enne kui teo toimepanija on tabatud," rääkis Kumm vahetult peale sündmusi.