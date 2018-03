„Meeskonnaliige, kes käitles 30 kasti sigarette, mis on umbes kolm korda rohkem kui lubatud, suhtes lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteediga,“ selgitas Kallas. „See tähendab, et tõendeid hinnates on prokuratuur seisukohal, et ta on kuriteo toime pannud, kuid arvestades, et tegu on varem karistamata inimesega, ei ole tema edaspidisele õiguskuulekale teele suunamiseks vajalik isiku kriminaalkorras süüdimõistmine.“