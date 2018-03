„Mul ei ole väga kandev kõrvalroll, kuid vaatamata sellele on päris huvitav. Kui oleks näitlemist õppinud, oleks kindlasti lihtsam,“ räägib muusik Indrek Raadik ehk Summer, kes nüüd paneb end proovile hoopis näitlejana.

Indrek teeb kaasa krimisarjas „Siberi võmm“, kus tema kehastada on peategelase Viktor Koroli (Veikko Täär) kadunud poolvend. Enne kandis sari nime „Viimane võmm“ ja Indrek räägib, et mängis seal ühes osas pahalast. „Rääkisime siis meeskonnaga juttu ja režissöör-stsenarist Gerda Kordemets ütles, et tal on minuga seoses mingid mõtted ja ta näeb mind ka edaspidi temaga koostööd tegemas,“ meenutab Indrek. Gerda mainis, et Indrek võiks mängida kellegi venda. Kui jooksma hakkas „Siberi võmm“, mõtles Indrek, et ju teda siis ei võetud punti, kuid ühel hetkel kutsus Gerda teda siiski Viktori kadunud poolvenna rolli.