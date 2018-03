Lumememmesid oli igasuguseid, leidus nii Minione, Star Warsi tegelasi kui ka portfelliga ja riietatud memmesid. Kujutlusvõime viljad olid piiritud ning võib-olla oli need just Respekti laulud, mis tee ääres kõlaritest kostusid ja inimesi inspireerisid.

„Hei, sellel lumememmel on nina puudu. Ära söö ta nina!” hüüab eemalt isa oma väikesele pojale, kel suure ehitamise peale kõht tühjaks läinud.

„Riina, ära söö porgandit!” kostub veel kaugemalt. Lähemale minnes selgub, et ka siin on ehitatud mitu erinevat lumemeest, kõige uhkem neist üleni rohelist värvi ja ümarate rindadega. „Tegelikult see on Shreki naine,” ütleb proua, kes memme valmis ehitas. „Kõik on söödav – ketšup, toiduvärv,” räägib ta, endal käes veel pakk rediseid, mida memmede kaunistamiseks kasutada. Shreki kõrval on veidi väiksem memm, üleni pruunilaiguline. „Tema pani isepruunistuvat kreemi, aga mitte väga ühtlaselt,” kommenteerib teine.

Lisaks redistele olid inimesed kaasa võtnud käbisid, guaššvärve, huulepulki ning jopesid ja salle-mütse, et lumemehed ilusti kinni katta. Oma asju jagati teiste ehitajatega heal meelel.

Mööda teed jalutasid ja vaatasid lumememmesid isa ja laps. „Issi, vaata, kass!” hõikas tüdruk isale. Vurrud olid kassike saanud tänu üle tee kasvavatele õlekõrtele.

„Kui palju lumememmi siin kokku peaks olema?” küsib laps emalt. Pärast vastust arutleb tüdruk, et lumememmede ehitamise võiks teha kohustuslikuks kõikidele eestlastele. „Siis oleks siin 1,3 miljonit lumememme!” ütleb ta uhkusega. „Kõik turistid peaks siia tooma,” mõtiskleb ta edasi.