„Mu silmad pidid koobastest välja kargama,“ ütles Casson The Guardianile. Kommentaarid võisid varem märkamata jääda, sest ilmselgelt ammusest ajast pärit tint on tublisti kulunud.

Shakespeare'i identiteedist mitu raamatut kirjutanud uurija peab väga tõenäoliseks, et märkmed on teinud näitekirjanik ise. „Ei ole tõestatud, et ükski teine isik oleks umbes samal ajal selle teksti vastu huvi tundnud,“ põhjendab Casson, kes uuris ka raamatukogu laenutusajalugu.

Casson on kindel, et märkused leheküljeservades on pärit 1601. aastal valminud „Hamleti“ eelsest ajast. Üks raamatus allajoonitud lause väidab, et pärilusliin on valitseja väljaselgitamiseks parem viis kui valimised. Kui Elizabeth I-le järgnenud James I olnuks juba troonil, poleks monarhi valimise teema kirgi kütnud, sest Jamesil oli kaks poega. Samuti ei viita kommentaarid kuidagi kuulsale näidendile, nagu võiks eeldada.