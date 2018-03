Iiri rokkbändi The Cranberries solist Dolores O'Riordan leiti jaanuari keskel Londoni hotellitoast surnuna.

46aastasest lauljannast jäi maha kolm last. Ansambel oli juhtfiguuri ootamatust lahkumisest šokis.

Kuid nüüd teatasid muusikud oma ametlikul kodulehel, et nad mitte üksnes ei anna uuesti välja The Cranberriese debüütplaadi „Everybody Else Is Doing It So Why Can't We?“, mille ilmumisest täitub 25 aastat, vaid viivad lõpule ka uhiuue albumi.

„Oleme pärast pikka vaagimist otsustanud alustatu lõpule viia.“

The Cranberriese sõnul oli Dolores jõudnud uue plaadi vokaalpartii juba sisse lalda. „Eeldusel, et kõik edeneb, loodame uue plaadi järgmise aasta alguseks lõpule viia ja välja anda.“