Kas vihma käes on võimalik stiilseks jääda? Saabuv kevad moelavadel tõestab, et saab. Gerry Weber avas äsja tuliuue esinduspoe Rocca al Mare keskuse moetänaval ning esitles vingeid vihmamantleid ning paljusid teisi põnevamaid kevadtrende. Vihmarõivaste rindel on uudiseid palju – materjalid on helkivad ja pilkupüüdvad. Moelemmikuteks on nii retrohõnguline lakk kui tulevikumaailmast pärit vinüül. Hall on viimaks ometi moetroonilt tõugatud ja ilma teevad hoopis kõikvõimalikud kullatoonid ja brokaadid. Kanda sädelust südapäeval, päikese käes on palju põnevam kui hoida seda õhtuseks ajaks. „Ülerõivad pole kunagi varem nii huvitavad välja näinud,“ kommenteerib uusi moesuundi Gerry Weber Eesti juht Piret Ruubel. „Näiteks võib terve jope olla helkurkangast, väga efektne ja samas kaitseb kandjat nii tuule, vihma kui liikluses märkamatuks jäämise eest.“ Ka kevadiselt sulgkerged ja värvirõõmsad tepitud joped on jätkuvalt populaarsed. „Mõnel on lausa peened lilled peal, mis sobiks hästi Kihnu Virvele,“ lisab Ruubel lõbusalt. Mood polegi tõsiselt võtmiseks, vaid rõõmu tundmiseks! Ning seda pakub uus kevadine valik Gerry Weberi kauplustes küllaga.

Moetoonide esireas säravad kirglik punane ja pilkupüüdev roosa. Punane sobib suurepäraselt kokku sportlike meeleoludega, siis ei mõju tulemus ülearu dramaatiliselt. Roosal on aga sellest kevadest hoopis uus iseloom. See pole enam leebete kaunitaride vaid tugeva karakteriga naiste lemmikvärv. Valides roosa, mummumustri ja romantika ütled maailmale: ma olen seesmiselt nii tugev, et võin vabalt välja näha naiselik ja veetlev. See on julguse manifest. Kes kirglike toone pelgavad, valigu pastellid: unenäosinine, lavendlililla, mündikreem, aprikoos – gamma nagu isuäratav jäätiselett.

Klassika kullafondist on moelemmikute seas tagasi trench-mantel ja šikk pliiats-seelik. Selle kevade lemmikpüksid tunneb ära lampasside järgi küljel. Need sobivad kanda nii pidulikul puhul kontsaga kui igapäevaselt tennistega. Geniaalne alternatiiv teksapükstele. Kuid teksa on samuti suure aplausiga moepüünel tagasi – tume, originaalne ja asjaliku selge joonega. Siin-seal näeb teisal sportlikke detaile või hoopis romantilisi tikandeid. Ning mis eriti võluv – terve maailm näib tähistavat Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva, sest sini-must-valge kombinatsioon on samuti moesoosikute seas. 8.märtsil toimunud moepeol tutvustati tähtsamaid trende, modellide hulgas särasid ka pluss-suuruses kaunitarid. Live-kontserti andsid muusik James Werts ja saksofonist Keio Vutt.