Autosaate "Top Gear" juhina tuntud Jeremy Clarkson alustab tööd telemängu "Kes tahab saada miljonäriks?" eesotsas.

The Guardiani teatel äratab telekanal ITV miljonimängu 20. aastapäeva auks selle seitsmeks osaks ellu. Kuid lehe kolumnist kahtleb sügavalt, kas Clarkson tuleb ikka selle juhtimisega toime.

"Jeremy Clarkson teeb kaht sorti saateid. Ühed on edukad, nagu näiteks "Top Gear" ja "The Grand Tour", millele Clarkson on suutnud käpa peale panna ja mida ta on oma isiku järgi kohandanud. Aga siis on veel vähem edukad saated - need, mida võib juhtida ükskõik kes, need, kus Clarkson pole enamat kui sulane," kirjutab Stuart Heritage The Guardiani tele- ja raadioblogis. "Kui nüüdne pole seda teist laadi saade, söön ma oma mütsi ära."

Heritage toonitab, et miljonimäng nõuab saatejuhilt täpsust ja kiirust, aga ka neutraalsust. "Clarksoni valuutaks on tema arvamus, aga televiktoriinide juhid peavad oma arvamuse endale hoidma."