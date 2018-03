Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Lauri Liiv soovib Eestile palju õnne ja loodab, et 100. sünnipäeva-aastast tuleb ilus, suur ja meeldejääv pidu. "Justnimelt pidu, sest aasta algas skandaalikeste ja solvumistega. Soovingi Eestile seda, et me kõik üritaks kollektiivselt vähem solvuda ja vähem südamesse võtta. Meid on nii vähe, et me võiksime rohkem üksteisest hoolida."

