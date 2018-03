Võiks ju arvata, et kui kirik korraldab küsitluse ideaalse ema leidmiseks, on ilmselgelt võitja neitsi Maarja. Kuid anglikaani kiriku värske uurimus andis ajalehe The Telegraph teatel üllatava tulemuse.

Jeesuse Kristuse ema jäi küsitluses alla printsess Dianale ja platseerus alles kaheksandaks. Kadunud printsess tuli võitjaks, kogudes 5% häältest.

Hõbedakoha pälvis vastus „minu enda ema“, järgnesid ema Teresa ja kuninganna Elizabeth II.