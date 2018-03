USA president Donald Trump vastas Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni kohtumisettepanekule kiiresti jaatavalt. Kohtumine peaks toimuma veel enne mai lõppu.

USA ja Põhja-Korea liidrid pole siiamaani kohtunud. Viimane kõrgetasemeline kontakt toimus 2000. aastal. Tookord käis president Bill Clintoni valitsuse välisminister Madeleine Albright Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis kohtumas praeguse liidri Kim Jong-uni isa Kim Jong-iliga.

Esialgu pole teada, kus Donald Trumpi ja Kim Jon-uni juba ette ajalooliseks nimetatud kohtumine toimub. Poliitikavaatlejad meenutavad, et USA ja Hiina suhete madalseisu ajal nõustus president Richard Nixon 1972. aasta jaanuaris kohtuma tollase Hiina liidri Mao Zedongiga lausa Pekingis.

Ent Kim Jong-un on võrreldes Mao Zedongiga sootuks kergekaalulisem tegelane. Seetõttu on välja pakutud, et Donald Trump ja Kim Jong-un võiksid kohtuda näiteks Lõuna-Koread ja Põhja-Koread eraldavas nelja kilomeetri laiuses demilitariseeritud tsoonis või neutraalses Šveitsis, kus Kim Jong-un käis koolis. Elame, näeme.