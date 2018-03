Rasmus Rändvee, kes esitles "Eesti laulu" finaalis oma uut singlit "Falling in Love with you" avaldas loole ka video, mis filmitud veebruari keskel Saaremaal. Video režissöör on Kaimar Kukk, kellega Rasmus leidis kohe ühise keele. "Veidral kombel töötasid minu ja Kaimari mõtted kohe algusest samas suunas. Esimest korda maha istudes mõistsime koheselt, et laul on mõlemat sarnaselt inspireerinud ning igasugune vaidlus kontseptsiooni suhtes jääb ära. Põhimõtteliselt lõpetasid kaks võhivõõrast inimest juba esimesel kohtumisel üksteise mõtteid ning lauseid - selline on siis muusika võim," räägib Rasmus. Rändvee räägib, et videovõtted kestsid küll umbes 6 tundi, kuid kuna tuulekülma oli väljas -15 kraadi ning temal seljas vaid õhuke mantel, tundus aeg pikemgi. Võteteks valmistumine võttis aega umbes ühe kuu.

Rasmusel on ka uued bändikaaslased, kelle otsimine läks laulja sõnul väga hästi. "Mul oli algusest saadik bändi suhtes visioon, et tegemist peaks olema hingega muusikutega, kes tahavad inimestele pakkuda parimat võimalikku elamust nii plaadil kui kontsertsaalis. Ma arvan, et olen leidnud selleks õiged mõttekaaslased," on ta valikuga rahul.

Uut muusikat lubab laulja sellel aastal avaldada veel. Kas ka plaat ilmub, Rasmus veel öelda ei oska. "Elame, näeme," ütleb ta.