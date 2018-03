MIMI kevad/suvi 2018 kollektsiooni tegijad: "Loome riideid, mis meile endale meeldivad ja on meie nägu, jälgides huviga täiskasvanute moemaailma ning põimides oma riietesse killukesi hetkemoe trendidest. Iseloomustavateks märksõnadeks on praktilised ja mugavad, väikese kiiksuga.

Inspiratsiooni saame lisaks kangastest, erinevatest materjalidest, mustritest ja värvidest. Sel hooajal on meie kollektsioonis läbivateks pastelsed ja murtud hallika alatooniga värvid. Mustritest domineerivad triibud, tähed ja geomeetria, mis on olnud meie riiete puhul iseloomulikuks tunnuseks juba viimased viis aastat. Kangaid iseloomustab õhulisus ja kergus andmaks edasi tõelist kevad- suvist emotsiooni, pakkudes liikumisvabadust ning rõõmu."

Mimi Disain sai alguse viis aastat tagasi, kui kaks noort ema Irene Heidmets ja Merilin Neering tõdesid, et praktiliselt võimatu on leida kaubandusest ägedaid lasteriideid. Eriti keeruline oli saada poisteriideid, mis oleks isikupärased ja ega tüdrukutega palju lihtsam olnud.

Esimesed katsetused sai tehtud taaskasutuse põhimõttel isade triiksärkidest tehtud jumpsuite'ga, mis osutusid väga populaarseks. Sellele järgnesid tüdrukute kleidid, pluusid, poiste püksid. Kuna nõudlus Mimi lasteriiete järele üha paisus, siis kasvas algselt ise välja mõeldud, lõigatud ja kodus õmmeldud õhtuti toimetanisest õige pea täiskohaga töö.

Täna valmistab Mimi Disain väikeseeriatena poiste ja tüdrukute riideid alates beebidest lõpetades teismelistega. Valikus on poiste ja tüdrukute jumpsuite'd, body'd, pluusid, püksid, dressid, joped, mantlid, mütsid ja sallid. Lisaks tüdrukutele kleidid, seelikud, tuunikad.

Aeg-ajalt rõõmustatakse ka naisi kleitide ja mantlitega, et emmed saaks olla sama ilusad kui tütred. Mimi Disain kasutab võimalikult palju naturaalsest materjalist kangaid ja võimalusel ka orgaanilist kangast. Eesmärk on pakkuda täiskasvanute moest inspireeritud lasteriideid, mis on kvaliteetsed ja mugavad kanda. Kõik Mimi riided on disainutud ja valmistatud Eestis.





Tallinn Fashion Weeki programm:



Neljapäev 22.03

18.00 River Island, Triinu Pungits

19.30 Beatrice, Diana Arno

21.00 Tallinn Design House, Amanjeda by Katrin Kuldma

Reede 23.03

18.00 Monton

19.30 Diana Denissova, Mammu Couture

21.00 Embassy of Fashion: Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos

Laupäev 24.03

16.00 Mimi Disain, Dadamora

17.30 Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt

19.00 Klikkklakk, Kalamaja Printsess