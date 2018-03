"Üks asi on peakontori eelarve, teine asi on see, millised on valimistel tehtud kulutused," selgitas praegune erakonna esimees Hanno Pevkur pärast juhatuse koosolekut ja tunnistas, et endisele peasekretärile etteheited puuduvad.

Tõnis Kõiv Reformierakonna peasekretärina ei jätka ning asjaosalised kinnitavad, et tema ametist lahkumine on loogiline käik enne Kaja Kallase esimeheks saamist. Meediast on läbi käinud aga väited, justkui oleks Tõnis Kõiv erakonna võlgadesse viinud.

"Me teame täpselt, palju meil valimistest võlgnevusi üleval on, me teame seda, millised on olnud varasemad seisud - midagi erakorralist ei ole, kõik on tavapärane," sõnas ta ja toonitas, et valimiskulusid ning peakontori eelarvet ei tasuks ühte patta panna.

"Meil oli üle 1500 kandidaadi ja nad tegid kõik erinevaid kulutusi. Valimiskulud versus peakontori eelarve ongi erinevad, kuid pealiskaudsel lugemisel võib jääda mulje, et mingi mure on – ei, muret ei ole," kinnitas Pevkur.

“Nii nagu minul omal ajal, nii on ka uuel erakonna juhil õigus oma meeskond kokku panna ja praegu on selge, et Kaja Kallas on ainus kandidaat erakonna esimehe kohale,” ütles esimees.

Kõivu jaoks oli ootamatu, et esimeheks võib saada Kallas

Pärast tänast juhatuse koosolekut rääkis Tõnis Kõiv, et tema jaoks oli kõige ootamatum see, kui eelmise aasta detsembris otsustas Hanno Pevkur, et erakonna järgmiseks esimeheks võiks saada Kaja Kallas. "Sealt said kõik protsessid alguse," kommenteeris Kõiv.

Tõnis Kõiv: raha on alati vähe (Alar Truu)

“26. veebruaril selgus, et Kaja Kallas on ainus kandidaat esimehe kohale, mis tähendab, et temast saab igal juhul Reformierakonna esimees. Riigikogu valimised on juba vähem kui aasta pärast ning Kaja Kallase soov moodustada selleks oma meeskond, alustades peasekretärist, on täiesti arusaadav,” selgitas Kõiv.

"Erakonna rahaasjad on kontrolli all, aga selge on see, et raha on alati vähe, ka meil," vastas Kõiv, kui küsimus puudutas raha kulutamist.

Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal vahendab, et ametist lahkuv peasekretär Tõnis Kõiv saab kompensatsiooniks umbes 30 000 eurot. Mees sõlmis 28. veebruaril 2017. aastal tähtajalise lepingu kaheks aastaks ja nüüd on tal õigus saada väljamaksmata palk alates tänasest 28. veebruarini aastal 2019.

"Tähtajalise lepinguga õiguslik regulatsioon seaduste järgi on nii, et varasema lepingu lõpetamise puhul tuleb kohustused vähemalt töötasu osas maksta lõpuni välja," märkis Kõiv.

Tõnis Kõiv suundub pärast ametist vabastamist tööle erasektorisse.

Koosolekult varem lahkunud Kaja Kallas kinnitas, et tal on oma kandidaat peasekretäri kohale, kuid enne aprillikuiseid valimisi seda ei avalikusta.