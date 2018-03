Kui hea oled sina seksis? See on meie kõigi jaoks oluline küsimus, sest tahame anda endast voodis hullates parima. Kel võimalus, siis saab oma eksilt uurida, et vajadusel teha muudatusi ja end parandada. Ka universumil on meie voodielu kohta midagi öelda. Portaal Relationship Rules toob välja kolm sodiaagimärki, kel teiste ees seksis eelis tänu universumile. Kes on need, kellega seksimine toob põnevust ja elevust? Kas ka sina ise oled nende seas?

VEEVALAJA

Tema kõige suurem osasvus seisneb selles, et suudab oma partnerit veenda voodis kõiksugu uusi asju proovima. Nad ei pruugi olla liigselt emotsionaalsed, kuid neid jäädakse mäletama parneritena, kes oskavad armatsevad. Nende energia ja seikluslikkus, soov katsetada. Kui sa ei otsi liigselt emotsioone, siis peaks su valikuks voodis olema Veevalaja, kes tahab katsetada ja kogeda, kuid ei too kaasa draamasid. Ta on osav ka ise esimest sammu tegema, ta on enesekindel ja otsib värskust. SKORPION Tõeline ekspert seksis. Nende libiido on meeletult kõrge. Nad on valmis kõikjal ja kohe seksima. Nende üks parimaid omadusi on tahe ja soov oma partnerit rahuldada. Helded armastajad, kes alati mõtlevad oma partneri rahulolule. Ta on avatud ja valmis proovima uusi asju, katsetama. Ühes asjas tasub ettevaatlik olla... Skorpion on hea sekspartner, kuid mitte hea elukaaslane. JÄÄR