Elektroonikamuusika popduo uus singel ilmub Armada Music plaadifirma alt, mis on märkimisväärne, sest tegu on ühe maailma suurima klubimuusika plaadifirmaga. Firma loojaks on legendaarne Armin Van Buuren, kes on Grammyle nomineeritud DJ ja muusikaprodutsent.

Loo autor on Púr Múddi liige Oliver Rõõmus. Lugu on vägagi eriline, sest loo tarbeks sai muusik inspiratsiooni elust enesest ja oma elukaaslaselt, kellele see lugu paari pulmapäeval ka pühendati.

See aga ei tähenda, et uhiuut singlit ei saaks nautida need, kes loo taga peituvat tähendust ei tea. Singlil on kaasa teinud ka andekas Saksa produtsent Seizo, kes andis loole just viimase mõnusa lihvi, et see oleks nauditav kõikidele tantsu- ja elektroonikamuusika huvilistele.

Kuula uut lugu SIIT!