Moe- ja disainiekspertidest koosnev žürii on Eesti disainerite seast välja valinud nominendid, kes kandideerivad tänavu Kuldnõela ja Hõbenõela auhindadele. Kodumaa kõige mainekamate moeauhindade võitjad selgitatakse välja oktoobrikuise Tallinn Fashion Weeki raames toimuval Kuldnõela galal.



Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viie viimase aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele.



Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks komeediks meie moetaevas.



Kuldnõela žürii koosseisus Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Piret Puppart (EKA moedisaini osakonna juhataja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeajakirjanik), Britta Ratas (Kaubamaja turundusdirektor ja ajakirja Hooaeg peatoimetaja), Filippo Caroti (moefotograaf) ja Aljona Eesmaa (Portail.ee asutaja ja peatoimetaja) on valinud nominentideks järgnevad moekunstnikud ja kaubamärgid:





Hõbenõela nominendid



Inga Vatsk-Laasner, kaubamärgiga I V L



I V L on Inga Vatsk-Laasneri omanimeline kaubamärk, mille puhta joonega lõigetest kumab mõjutusi tänavamoest, nõukogudeaegsetest veidrustest, pidutsemisest, kunstist, muusikast, Setumaa metsadest ja pikkadest autotrippidest Itaaliasse. I V L ei arvesta kellegi nõudmiste ega turu vajadustega, vaid on limiteeritud autorilooming ning kajastab Inga enda visioone moest, kelle käekirja on aidanud välja töötada pikaajaline modelli- ja stilistitöö. I V L kõnetab naist, kes hindab lihtsat, kuid ideelt luksuslikku joont ning kelle soov kannab ta kleiti otsides kaugemale lähimast poest.



Žüriiliige Aljona Eesmaa kommenteerib Inga Vatsk-Laasneri loomingut järgnevalt: "Inga on ideaalne näide tõelisest sähvatusest meie moemaastikul. Tegelikult on ta kohalikul moeskeenel toimetanud juba aastaid ning tema stilistikalahendused ja esimesed katsetused moedisaini vallas on saanud palju positiivset vastukaja. Eelmisel aastal üllatas ta aga meid kõiki – ja seda ääretult positiivses võtmes – ning tuli lõpuks välja selle kauaoodatud moemärgiga, mis tema loomingut koondama asus. Inga julged katsetused oma esimeses kollektsioonis, kus kohtusid nii puhtad jooned, tänavamoe mõjutused kui ka nõukogudeaegsed veidrused, olidki need, mis tegid ta meie silmis disainerina Hõbenõela vääriliseks."





Katrin Aasmaa



Katrin Aasmaa on oma loomingus seadnud sihiks millegi, mida Eesti moemaastikul väga tihti ei kohta - ta keskendub meestemoe loomisele ning on disainis au sisse tõstnud julge huumorimeele. Tema loomingut läbivad tugevad postsovetliku kultuuriruumi ja situatsioonikoomika jooned, näiteks inspireerub ta nolkide seiklustest Lasnamäel, Keskturgu ümbritsevast tänavastiilist ning Mustamäe paneelmaja korteriga seonduvast nostalgiast. Katrini tugevuseks on läbimõeldud stilistika, millega ta seob üheksakümnendate Eesti ja kaasaegse tänavamoe, hõrgu getoglämmi ja sovetliku nostalgia, pöörased aksessuaarid ja läbimõeldud rõivadisaini. Oma peamiseks sihtgrupiks peab Katrin Aasmaa "ladnasid patsaane", kelles peitub ühtaegu nii eputrilladele omast edevust kui ka kuhjaga eneseirooniat.



Žüriiliige Aljona Eesmaa kommenteerib Katrin Aasmaa loomingut järgnevalt: "Katrin Aasmaa nime on üha enam hakatud seostama selliste sõnapaaridega nagu “Eesti meestemoe lootus” või “Eesti moeskeene tulevikutalent”. Tema puhul väärib tõesti omaette aplausi juba see, et olles alles nooruke disainer, kelle ees on kõik teed ja suunad valla, on ta otsustanud jääda pidama Eestisse ning seadnud sihiks just meestele suunatud moe loomise. Ennast eeskätt post-Soviet moedisaineriks tituleeriv Katrin on seni jäänud heas mõttes silma erinevatel noorte moekonkurssidel, kuid tänavu leidsime, et ta on piisavalt küps võtma kanda just Hõbenõela nominatsioon."





Liisa Soolepp



Liisa Soolepp loob omanimelise kaubamärgi alt kudumeid, mis on oma ajatus lihtsuses meeldejäävad, kvaliteetsed ja praktilised. Oma loomingus mängib ta palju faktuuridega, soovides parimal võimalikul moel tuua välja materjali ilu. Disainiprotsessis on loobutud moemaailmale omasest hooaegade süsteemist ja pigem arendatakse pidevalt edasi ajatut nn capsule seeriat, kus kohtuvad naturaalsed materjalid, lihtsa joonega lõiked ja disaineri loomingule iseloomulikud mahulised faktuurid. Vastutustundliku moe toetajana soovib Liisa Soolepp läbi oma loomingu tuua rõivastesse rohkem tähenduslikkust ning sõnab, et riided on tema jaoks kui talisman, mille abil saab luua inspireerivat ruumi ning muuta päeva ja olemist.



Žüriiliige Aljona Eesmaa kommenteerib Liisa Soolepa loomingut järgnevalt: "Põhjamaiselt karge käekirja poolest tuntud Liisa Soolepp väärib seda nominatsiooni, sest just viimasel ajal on olnud näha tema visuaalse keele tugevnemist. Liisa ei jookse kaasa moetrendidega ning annab kollektsioone ja uusi tooteid välja just temale sobivas tempos ning just tema moemärgile omases võtmes. Lisaks on see nooruke disainer jäänud hiljuti silma oma rahvusvahelise haarde poolest ning kahtlemata väärib alati tunnustust see, kui Eesti disainer jõuab New Yorgi või mõne teise suure moemeka lavale."





Kuldnõela nominendid



Hanna Haring, kaubamärgiga Monton



Montoni naisterõivaste peadisainer Hanna Haring hindab ja loob visuaalselt intrigeerivat, kuid praktilist disaini, mis ühendab maailma juhtivad moetrendid unikaalse disainikäekirjaga. Hanna on Montoniga olnud seotud ligikaudu kaheksa aastat ning koos tugeva disainitiimiga loonud Montonist Baltikumi suurima moebrändi, mis tegutseb tänaseks juba rahvusvahelisel tasandil. Oma disaineritöös ammutab Hanna ohtralt informatsiooni ümbritsevast maailmast ja kaasab loomingusse ühiskonda puudutavad teemad, mis aitavad ette tunnetada nii üldiseid trende kui ka inimeste tarbimisharjumusi. Koos Montoni disainitiimiga peab ta tugevalt lugu ka ümbritsevast loodusest ja loomadest, peegeldades mõlemat oma tegevustes ning väärtustades oma igapäevases töös loovat mõtlemist, mugavust, kvaliteeti ja trendikust.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Hanna Haringu loomingut järgnevalt: "Montoni viimase aja etteasted on suutnud huvi äratada ka kõige moekaugemates kodanikes ning maalinud Eesti suurte ja säravate tähtedega maailmaareenile. Olümpiakollektsioon "1918" ühendas kodumaiseid aktiviste ja äratas positiivset tähelepanu kogu maailmas, tehes seda nii minimalistlike, stiilipuhaste ja rafineeritud vahenditega, millega suudavad osavalt žongleerida vaid disainimaailma tipptegijad. Esiletõstmist väärib ka erikollektsioon "Vabadus", sest teha midagi südamlikku ja eestlasikku, ent värskel viisil - see on disainimaailmas tõeline kübaratrikk! Eredalt tõusis esile ka Montoni etteaste eelmise kevade Tallinn Fashion Weekil ning tasub ära mainida, et üks selle kollektsiooni kuulsamaid tooteid jõudis samal kevadel ka Eesti esindaja Laura seljas Eurovisiooni meelelahutuskarusselli ja teenis Eesti disainile plusspunkte sealgi!



Montoni selja taga seisab korralik raskekahurvägi erksaid talente, kuid panna kogu masinavärk sellise õlitatusega liikuma, siis see eeldab päris kindlasti väga selge ja julge visiooniga peadisainerit. Brändi pidulikuks 15. sünnipäeva-aastaks seati sihiks tavalisest tasemest kõvasti kõrgemale lennata ning moetaevas midagi märkimisväärset korda saata. Ääretult julge ambitsioon - mood on mäng, kus panused ja riskid on suured, kuid see õnnestus neil suurepäraselt! Kes hulljulgelt ei unista, see ka kõrgele ei tõuse."





Kriss Eglite, kaubamärgiga New Vintage by Kriss



Ehtedisainer Kriss Eglite ja tema bränd New Vintage by Kriss on moesõpradele juba aastaid teada. 2011. aastal alguse saanud kodumaine NVBYK loob ehteid, mis mängivad vastandlike vormide ja karakteriga kividega, säilitades samas ehte kantavuse ning lihtsuse. Igas NVBYK kollektsioonis ja disainis on oma sõnum, mis toetab ja ülistab kandjat just sellisena nagu ta on ning peegeldab ehedalt Krissi enda eesmärki, milleks on julgustada naisi unistama suurelt, unustama reeglid ja panna nad kogu täiega elama. Seitsme tegutsemisaasta jooksul on NVBYK kaasa löönud ka mitmes koostööprojektis, näiteks algatas Kriss eelmise aasta novembris Eesti disainerite ühisprojekti "Mine metsa!", mis on osaliselt ood kodumaisele metsale ning samas meeldetuletus, et meil on õnn nautida loodust ja kõike selles leiduvat veel vabal ning harjumuslikul moel. Lisaks tublidele projektidele kompab Kriss edukalt ka välisturge ning nii on tema loodud ehted nüüdseks müügil ka Araabia Ühendemiraatides, Lätis, Leedus, Rootsis, Taanis, Soomes, Iisraelis, Saksamaal ja Šveitsis.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kriss Eglite loomingut järgnevalt: "Kriss on ehtekunstnikuna alati mõelnud nagu moelooja - nii leidis žürii üksmeelselt, et teda "põhjendatud erandina" Eesti mainekaimale moeauhinnale nomineerida. Krissil on selja taga särav loominguline aasta ning tema vaade juveelimaailmale tabab globaalset trendibiiti ainulaadsel moel. Siiski hoiak, mis päästab juveelid aardelaegaste hämarusest ja soovitab neid igapäevaselt kanda, et oma isikupärale moekat vunki juurde keerata, on kõige elujõulisem hoovus ja vaade täna.



New Vintage by Krissi ehtekollektsioonide isikupärane joon äratab tähelepanu ning on äratuntav mistahes maailmapunktis, samuti on kollektsioonides selge järjepidevuse pitser. Eestlased armastavad Krissi suure karakteriga ehteid, kuid neid saadab stabiilne edu ka Põhjamaades, Baltikumis ning kaugemalgi, sest NVBYK ehtemaiaste huviliste hing ulatub Euroopa riikidest Dubai ja Iisraelini."





Kristel Kuslapuu



Kristel Kuslapuu on olnud Kuldnõelale nomineeritud varemgi ning on oma loominguga pälvinud tähelepanu nii siin- kui sealpool riigipiiri, olles jätnud märgi isegi sellistesse väljaannetesse nagu Vogue Italia ja One Magazine ning astudes üles nii Tallinna, Riia, Kiievi, Londoni kui ka New Yorgi moenädalatel. Tema disainikeel kõneleb skulptuurselt suurtest ja pehmetest vormidest, millele lisab karakterit edevate värvide ja julgete mustrite omavaheline armumäng. Kristeli kudumid sünnivad läbi iroonia ja klišeede, tänu millele ujub tema looming justkui vastuvoolu selle tõsidusega, mida kodumaine rõivaloome üldjuhul taga ajab. Materjalidest peab Kristel tähtsaks naturaalseid lamba-, kitse- ja kaamlivillast lõngade kasutamist, millest sünnivad kudumid, mille kandja ei pea Kristeli sõnul enese õigustamiseks või mugavalt tundmiseks kohe kindlasti valima sugu.



Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Kristel Kuslapuu loomingut järgnevalt: "Moemaailm jumaldab pööraseid loovhuligaane - seda teab iga ambitsioonikas noor, aga on suur vahe, kas tegu on paugutamisega efekti pärast või sellel, kui sinus lihtsalt pulbitseb ja säriseb originaalsust, mis iga järjekordse käsitsikootud silmuse kaudu end maailmale veelgi enam nähtavaks teeb. Kristel on uskumatult värvikas nähtus! Hoolimata moemaailma tavalisest pragmatismist, mis kipub õige paljudel kõik isikupärased sakid tasahilju sirgeks triikima, on tema leidnud oma ainulaadse telje, mis muutub kord-korralt unikaalsemaks! Ta on tõesõna talent, kelle värske loomingu lavalejõudmist tasub hinge kinni pidades oodata. Kutsed maailma moenädalaile eri paigus ja hiljutine "One to Watch" tiitel superkonkurentsitihedal moerindel on auga välja teenitud. Kristeli käekiri on väga provokatiivne, kontrastne, vormijulge ja silmatorkav. Ta kasutab kartmatult irooniat ja klišeesid, kuid peidab oma loomingusse mitmekihilisi teateid. Natuke nagu ühiskonnakriitik, psühhoanalüütik ja tulevikku ennustav oraakel üheskoos, kes varraste kaudu uut reaalsust välja nõiub.

Võimalik, et kui täna haarata nööbist mõnel trendianalüütikul või stiiligurul kusagil moepealinnas, võib Kristel Kuspaluu suure tõenäosusega olla ainus Eesti moetalent, kellest ta kuulnud on."



Kuldnõela ja Hõbenõela kollektsioonid jõuavad lavale sügisese Tallinn Fashion Weeki raames, 17. oktoobril Kultuurikatlas toimuval Kuldnõela galal. Kuldnõela esitleb Kaubamaja ja sügisest Tallinn Fashion Weeki Absolut.