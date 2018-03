Floridas perega veekogu ääres aega veetnud laps oleks lõbutsedes peaaegu suurele alligaatorile selga kukkunud.

Videol on näha, kuidas laps puu külge soetud nööriga end vee kohale rippu laseb ja vette kukub, vahendab Mirror.

Eriti pöörane on asja juures see, et kogu pere teab, et vees on alligaator.